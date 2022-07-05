طرابلس 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022م واسأعلن المجلس الرئاسي الليبي عن خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد.وأفاد المجلس الرئاسي اليوم أنه أجرى عدة اجتماعات بين أعضائه استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير.وأوضح المجلس أن الاجتماعات وضعت خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في ليبيا ، مشيراً إلى أنه كُلف النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها.وأشار إلى أن إنهاء المراحل الانتقالية تتم عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، للحفاظ على وحدة سيادة ليبيا وتعزيز السلام والاستقرار.// انتهى //22:40ت م0190