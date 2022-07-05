حائل 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، كافة استعداداته لتجهيز وتهيئة (579) جامعاً ومصلى بالمنطقة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.وأوضح مدير عام الفرع محمد بن عبدالحميد السميري، أنه تم تكليف المراقبين والعاملين ومؤسسات الصيانة والنظافة لمتابعة جاهزية المصليات والجوامع من فرش ومكبرات الصوت وخدمات المياه لتهيئتها للمصلين .// انتهى //22:41ت م0194