عام / الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي
الثلاثاء 1443/12/6 هـ الموافق 2022/07/05 م واس
المدينة المنورة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واس
زار فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه, وتشرَّف بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما-.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, وعدد من المسؤولين.
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