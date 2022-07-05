المدينة المنورة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسزار فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه, وتشرَّف بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما-.وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, وعدد من المسؤولين.// انتهى //22:48ت م0196