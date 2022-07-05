أبوظبي 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وذلك في قصر البحر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.واستعرضا خلال الاستقبال عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، والجهود المبذولة لدفع مسيرة المجلس المباركة، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء بما يعود بالخير والرخاء والازدهار، وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وبما يخدم دول ومواطني المجلس، ويعزز مكانة المجلس على الأصعدة الإقليمية والدولية كافة.// انتهى //23:04ت م0201