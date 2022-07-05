بريدة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسكثفت أمانة منطقة القصيم، أعمال الرقابة الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بهدف رفع مستوى الرقابة الميدانية على محال الحلويات والمواد الغذائية ومحال الحلاقة والمشاغل النسائية.وتهدف الجولات الرقابية إلى متابعة تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية والبلدية والمحافظة على سلامة المستهلك.ودعت أمانة القصيم جميع المستفيدين إلى الإبلاغ عن ملاحظات الصحة العامة عبر تطبيق بلدي أو الاتصال بالرقم ٩٤٠.// انتهى //23:11ت م0202