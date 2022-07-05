إسلام آباد 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واساعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية عنصراً إرهابياً متورط في الهجوم الانتحاري استهدف مدرسين صينيين في جامعة كراتشي خلال شهر أبريل.وأوضح وزير الإعلام الباكستاني شرجيل ميمن في مؤتمر صحفي اليوم أن الإرهابي المعتقل يُدعى "داد بكاش"، متورطاً في تقديم الدعم الفني لمنفذ الهجوم الانتحاري, مبيناً أن المعتقل اعترف بأنه عضو من خلية نائمة تابعة لمنظمة "جيش تحرير بلوشستان" الإرهابية التي تبنت مسؤولية تنفيذ الهجوم.// انتهى //23:41ت م0206