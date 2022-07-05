نيويورك 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي مرتفعًا 6.06 نقطة، 0.16%، إلى 3831.39 نقطة, وصعد المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 194.39 نقطة، 1.75 %، ليغلق عند 11322.24 نقطة.وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا بلغ 129.44 نقطة، 0.42% إلى 30967.82 نقطة.// انتهى //23:51ت م0207