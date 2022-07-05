اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الثلاثاء 1443/12/6 هـ الموافق 2022/07/05 م واس
نيويورك 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
وأغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي مرتفعًا 6.06 نقطة، 0.16%، إلى 3831.39 نقطة, وصعد المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 194.39 نقطة، 1.75 %، ليغلق عند 11322.24 نقطة.
وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا بلغ 129.44 نقطة، 0.42% إلى 30967.82 نقطة.
// انتهى //
23:51ت م
0207