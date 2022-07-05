الرياض 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسرفعَ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الشكرَ والامتنانَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ وليِّ العهدِ نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظهما الله - على صدور التوجيه الكريم بتخصيص 20 مليار ريالٍ لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.وأكد سموه أن التوجيه الكريم يعكس حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على أبناء الوطن وتوفير العيش الكريم لهم لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، مبينًا أن المواقف الإنسانية العديدة تجاه المواطنين، ليست بغريبة على هذه القيادة الحكيمة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان .// انتهى //00:00ت م0001