عرعر 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية للبنين بعرعر عن موعد بدء التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي وبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ.وأوضح عميد الكلية المهندس محمد الحربي أن القبول للدبلوم الصباحي سيكون متاحًا يوم الأحد الموافق 1443/12/25 هـ، حتى يوم الخميس 1443/12/29هـ، كما سيتم فتح القبول للبكالوريوس المسائي لمدة خمسة أيام، ابتدءًا من يوم الأحد الموافق 1443/12/18هـ، وحتى يوم الخميس 1443/12/22هـ، مبينًا أن التسجيل سيكون عبر "بوابة قبولي" في الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //00:44ت م0003