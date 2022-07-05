الأمم المتحدة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأعلنت الأمم المتحدة عن وفاة جنديين من حفظة السلام في مالي وإصابة خمسة آخرين بجراح خطيرة نتيجة انفجار لغم بمركبتهم المصفحة.وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي أمس أنه تم إرسال قوة تدخل سريع إلى مكان الحادث وتم إجلاء الجرحى، معرباً عن إدانة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بشدة للهجوم الذي قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.// انتهى //00:46ت م0004