حائل 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- على صدور التوجيه الكريم بتخصيص 20 مليارًا لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.وأكد سموه أن هذا التوجيه الكريم يعكس مدى اهتمام وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على المواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، عبر تقديم دعم مالي يشمل مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، ودعم المستفيدين من برنامج صغار مربي الماشية، منوهًا بمراعاة القيادة الحكيمة للمواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية، التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، سائلاً الله أن يديم توفيقه لولاة أمرنا وأن يحفظهم، ويديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.// انتهى //01:03ت م0005