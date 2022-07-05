مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسقام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم بجولة تفقدية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقف خلالها على استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام 1443هـ، ومدى جاهزية خطط ومشروعات الوزارة وأمانة العاصمة المقدسة وبرامجها في مجال الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، وأعمال الإصحاح البيئي لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وذلك في إطار جهود المملكة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.واطلع على جاهزية المراكز البلدية في مشعري منى وعرفات، وتفقد مواقع الخدمات البلدية، كذلك أماكن نزول الحجاج بمزدلفة.كما اطمأن معاليه على الاستعدادات والخطط الخاصة بأعمال النظافة وبرامج الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء وأعمال الإصحاح البيئي وصيانة الطرق وتشغيل أنظمة الإنارة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، حيث وقف على نموذج لمراكز الخدمات البلدية داخل المشاعر المقدسة، إضافة إلى أعمال الأمانة في رفع جاهزية ٥٨ نفقًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تخدم الحجيج، فضلًا عن التأكد من جاهزية الكوادر وفرق العمل والآليات في جبل الرحمة وبقية المشاعر التي تقدر بعدد 22 ألف فرد.// انتهى //01:29ت م0006