الأمم المتحدة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن يخلق انسحاب الجيش من المحادثات السياسية التي يسرتها الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ويونيتامس فرصة للسودانيين للتوصل إلى اتفاق يؤدي في نهاية المطاف إلى انتقال بقيادة مدنية نحو الديمقراطية في السودان.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي أمس : تشجع الآلية الثلاثية الحوار بين جميع أصحاب المصلحة للتوصل إلى اتفاق حول المضي قدما لاستعادة الانتقال الديمقراطية بقيادة مدنية.وشدد دوجاريك، على دعم الأمين العام للدعوات بشأن إجراء تحقيق مستقل في حوادث العنف، بما في ذلك من خلال آليات العدالة الانتقالية المناسبة.// انتهى //02:21ت م0008