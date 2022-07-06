الرياض 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واساختتم وفد المنتخب السعودي مشاركته في ورشة عمل المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، لإلقاء الضوء على الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث المونديالي الذي ينطلق في 21 من شهر نوفمبر المقبل.وتناولت ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة العديد من الموضوعات التي عُقدت في جلسات منفصلة وتفصيلية، من بينها الفنية والطبية والأمن والنقل والخدمات اللوجستية والإعلام والتسويق والتقنيات المرتبطة بكرة القدم والتحكيم.وزار وفد المنتخب السعودي مقر المعسكر الذي سيقيم فيه الأخضر طوال فترة مشاركته في كأس العالم، واطلع على جاهزية ملعب التدريب المخصص للأخضر.ومثل الوفد مدير المنتخب السعودي حسين الصادق، والمدير التنفيذي للمنتخب نواف الدخيل، ومشرف الجهاز الطبي الدكتور صالح الحارثي، ومساعد المدير الفني محمد أمين، والمنسق العام محمد الحميد، وإداري شؤون اللاعبين بدر الجبيري، ومسؤول الاتصال والإعلام مصعب العلوان، والمنسق الإعلامي فهد السليم، والمصور مصطفى رضوان.// انتهى //04:17ت م0009