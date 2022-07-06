الطائف 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسعززت أمانة الطائف خدماتها البلدية على طرق الحج وميقاتي (وادي محرم، والسيل الكبير) ومركز الضبط الأمني بالبهيتة.وشدد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي على ضرورة تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المرافق التجارية المخالفة؛ حفاظاً على صحة ضيوف الرحمن العابرين للمشاعر المقدسة عبر منافذ الطائف البرية، ومنع أي تجاوزات صحية قد تعرض صحتهم للخطر، فيما اطلع على أعمال النظافة والإصحاح البيئي المنفذة بطرق الحج والمواقع ذات الارتياد العالي.كما قام الأمين بزيارة مركز الضبط الأمني بالبهيتة وتفقد الأعمال البلدية في المركز، وحث العاملين على مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، والتعاون التام مع كافة الشركاء لتحقيق الأهداف المنشودة.// انتهى //04:43ت م0012