المدينة المنورة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس.وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.// انتهى //05:39ت م0015