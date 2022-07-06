نجران 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأبرمت جامعة نجران أمس، اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"؛ لإعادة تأهيل مباني الجامعة ومرافقها لترشيد استهلاك الطاقة، حيث مثل الجامعة رئيسها، الدكتور عبدالرحمن الخضيري، فيما مثل الشركة الرئيس التنفيذي، وليد الغريري.وأوضحت الجامعة أن الاتفاقية تأتي ضمن مرتكزات رؤية المملكة 2030 وبرنامج كفاءة الطاقة ، بما يسهم في تقليل الهدر المالي و إزالة الفجوة بين استهلاك الطاقة واستدامتها ، الهادفة لتحسين جودة الحياة للفرد والمجتمع.ونصت الاتفاقية على استبدال أنظمة الإنارة بنوعية ذات كفاءة عالية موفرة للطاقة، وتركيب نظام للتحكم بها، وكذلك تركيب أنظمة التحكم للأنظمة الميكانيكية والكهربائية للمباني، إضافةً إلى تأمين تقنيات متقدمة لأنظمة التبريد الحالية لرفع كفاءتها في استهلاك الطاقة.//انتهى//07:02ت م0018