ينبع 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واستشهد أسواق المواشي بمحافظة ينبع ومراكزها هذه الأيام أقبالا من المتسوقين لشراء الأضاحي مع أقتراب حلول عيد الاضحي المبارك ورصدت واس من خلال جولة ميدانية على عدد من أسواق الماشية بينبع البحر وينبع النخل والتي تشهد حركة بالبيع والشراء حيث تضم هذه الأسواق أنواع متعددة من الماشية من حري ونعيمي وسواكني ومن خلال جولتنا رصدنا تفاوت بالأسعار الا أن الراغبين بالشراء يحرصون أن تكون خالية من العيوب الشرعية عدد من تجار الأغنام أكدوا أن الأسعار متفاوته حسب النوع والطلب حيث تترواح أسعار الحري من 1200 حتى 2400 ريال والسواكني من 1000 حتى 1350 ريال والنعيمي من 900حتى 1200 ريال ولكن متعاملون بالسوق أكدوا الاقبال على الحري أكثر لان الجميع يحرص على شراء الاضحية من أفضل الأنواع عدد من المتسوقين قالوا نحرص على الذهاب الى أسواق الماشية قبل العيد حتى نتمكن من شراء الاضحية مكتملة الشروط الشرعية والاسعار هذا العام فيها زياده عن الأعوام السابقة .// انتهى //07:45ت م0022