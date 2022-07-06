الرباط 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بانعقاد التجمع الأفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأفريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين بمدينة مراكش أمس.وتناقلت دعوة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، للدول الأوروبية إلى التضامن مع المغرب لمحاربة عصابات الهجرة غير الشرعية.وأخبرت صحف الرباط عن إعلان رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم حل المجلس، تمهيداً لتشكيل حكومة كفاءات وطنية للفترة الانتقالية.وتحدثت صحف المغرب عن مخلفات حادث إطلاق نار وقع في شيكاغو الأمريكية يوم الاحتفال بالعيد الوطني، ما تسبب في مقتل ستة أشخاصٍ وإصابة 24 آخرين.//انتهى//10:23ت م0026