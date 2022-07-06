إسلام آباد 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم أنباء الخسائر البشرية والمادية التي سببتها الحوادث الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في إقليم بلوشستان، وإعلان السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في العديد من المناطق وخاصة القريبة من ضفاف الأنهار ومجاري السيول.وواكبت متابعة وصول ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج، مشيرة إلى تسخير المملكة التقنية الالكترونية الحديثة لتُضاف إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها للحجاج.وأخبرت عن اعتقال الأمن الباكستاني أحد مدبري الهجوم الانتحاري الذي استهدف مدرسين صينيين في جامعة كراتشي خلال شهر أبريل الماضي، والذي أدى إلى مقتل أربعة صينيين.وتناولت أنباء رفع الحكومة الباكستانية الحظر المفروض على استيراد السلع الكمالية، وموافقة مجلس الوزراء الباكستاني على التعامل مع أفغانستان المجاورة بالعملة المحلية.وتطرقت في الشأن الدولي إلى ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في سنغافورة، وارتفاع أسعار الماشية في معظم الدول الإسلامية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.// انتهى //10:46ت م0028