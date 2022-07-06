القاهرة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بمباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، التي تناولت سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات.وأشارت إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاتٍ هاتفية مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، تطلع مصر للارتقاء بعلاقات التعاون البَنّاء بين البلدين، لا سيما على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي.ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع وزيرة الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية ليز تراس، في لندن، التي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد شاب فلسطيني من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، جراء الاعتداء عليه من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي.وسلطت الضوء على الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، في نيروبي، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية الراهنة.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مصرع 6 أشخاص على الأقل بينهم نساء وأطفال بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت جنوب غرب باكستان.// انتهى //10:47ت م0029