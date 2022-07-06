بريدة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واستفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أمس، مدينة الأنعام ببريدة, وفعاليات مهرجان أضحيتي 43، والتي تأتي ضمن الجولات الرقابية على أسواق بيع الاضاحي والمسالخ استعداداً لجاهزيتها خلال عيد الأضحى المبارك.وأشار إلى أن فرع الوزارة نفذ خطته التشغيلية عبر تهيئة 27 مسلخاً ثابتاً ومتنقلاً لاستقبال الأضاحي و35 سوقاً للماشية موزعة بمنطقة القصيم, إضافة إلى مشاركة 200 موظف وفني منهم 60 طبيباً بيطرياً, وما يقارب 500 جزار وعامل, وتشغيل الوحدة البيطرية بمدينة بريدة خلال إجازة عيد الاضحى لاستقبال الحالات من قبل مربي الماشية, مشدداً على أهمية متابعة الجولات الرقابية للفرق المختصة في مختلف الأسواق والمسالخ, والتأكد من خلو الماشية من الأمراض المعدية.وتهدف تلك الجولات إلى تعزيز العمل وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية, وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي بين الاضحية السليمة والمريضة, والحث على عدم ذبح الاضحية إلا في المسالخ المرخصة الخاضعة للرقابة البيطرية, والتخلص من المخلفات الحيوانية بطرق آمنة.// انتهى //11:37ت م0032