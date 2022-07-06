منى 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واستواصل الجهات الحكومية والخاصة في المملكة جهودها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1443 ه ، من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية ، إضافةً إلى المشروعات التي تم تهيئتها للاستفادة منها ؛ بهدف توفير أجواء آمنة ومطمئنة لقاصدي المشاعر المقدسة.وتحرص حكومة المملكة على تقديم الخدمات للحجاج في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ، للارتقاء بأداء الجهات بصورة متكاملة وتطوير أعمالها لتؤدي دورها المأمول منها من خلال تفعيل الخطط التشغيلية لدى الجهات للتيسير على الحجاج القادمين من مختلف دول العالم لضمان أداء نسكهم في طمأنينة بما يضمن النجاح المتميز لموسم الحج.وتجند الجهات العاملة من مختلف الجهات العاملة في منظومة الحج من القطاعين الحكومي والخاص جهودها المتكاملة ، بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة – أيدها الله - والتي ستسهم –بمشيئة الله - في توفير جميع الإمكانات اللازمة، وتهيئة منظومة الخدمات الصحية والأمنية والتقنية لضيوف الرحمن ؛ لينعم حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بأمن وأمان وسلامة.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية ؛ ما تجسده مختلف تلك القطاعات من تكاتف وتناغم حثيثين بغية تقديم خدمات نوعية متميزة تلبي رغبات مختلف أطياف الحجيج ، في حين يواكب الرصد الإعلامي إبراز تلك الجهود في صورة مشرقة تحكي مبدأ التكافل الإنساني الذي يحث عليه الدين الإسلامي المتجسد في أبناء وبنات المملكة.//انتهى//11:42ت م0033