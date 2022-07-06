تونس 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن قرار مشترك اتخذه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، يقضي بفتح الحدود البرية مع تونس أمام السيارات الخاصة والمسافرين، وذلك ابتداءً من 15 يوليو الجاري.وتطرقت إلى إعلان السلطات الصحية التونسية، أن البلاد تتعرض حاليًا إلى موجة سادسة من جائحة كورونا.وأشارت صحف الأربعاء إلى تعبير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بإغلاق طريق حيوي في مدينة سرت غرب ليبيا.وأخبرت عن استشهاد شاب فلسطيني من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، جرّاء الاعتداء عليه من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي.وكتبت صحف تونس عن إعلان رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم حل المجلس، تمهيداً لتشكيل حكومة كفاءات وطنية للفترة الانتقالية.// انتهى //11:47ت م0034