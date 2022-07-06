الخرطوم 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني الرئيس الحالي لمنظمة الإيقاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال مخاطبته قمة الإيقاد الطارئة التي انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي أمس، أن اجتماع قادة دول الإيقاد كأسرة واحدة يؤكد الاهتمام المشترك تجاه الأوضاع المتباينة.وأبرزت تأكيد ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على حل القضايا بين أديس أبابا والخرطوم.وعرجت صحف الأربعاء على إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن يخلق انسحاب الجيش من المحادثات السياسية التي يسرتها الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ويونيتامس فرصة للسودانيين للتوصل إلى اتفاق يؤدي في نهاية المطاف إلى انتقال بقيادة مدنية نحو الديمقراطية في السودان.وركزت على دعوة ‏الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في السودان للعودة إلى الحوار لإيجاد حل يدعم تقدُّم السودان نحو حكم يقوده المدنيون والديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة.// انتهى //11:48ت م0035