منى 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأنهت القوات الجوية الملكية السعودية، استعداداتها وتجهيزاتها؛ للمشاركة في مهمة حج هذا العام، حيث تتمثل مهامها في إدارة المجال الجوي للمشاعر المقدسة، إضافة إلى مساندة الأمن العام والقطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في المتابعة الجوية.وتعمل القوات الجوية مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية على متابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية وحركة المشاة ومراقبة منافذ العاصمة المقدسة ونقاط الفرز؛ لمنع تسرب مخالفي أنظمة الحج إلى المشاعر المقدسة، وذلك من خلال تسيير رحلات جوية على مدار الساعة بواسطة طائراتها العمودية، كما تدعم القوات الجوية، وزارة الإعلام في عملية النقل التلفزيوني لمناسك الحج.وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في مهمة حج هذا العام العقيد الطيار الركن خالد بن عبد الله المطيري، أن القوات الجوية تعمل على مساندة الأمن العام بعدد من الطائرات العمودية المجهزة بأحدث التقنيات على مدار الساعة، مضيفاً أن "القوات الجوية مسؤولة عن تنظيم وإدارة ومتابعة الأجواء والإشراف على الحركة الجوية لجميع الطائرات المشاركة في مهمة الحج من القطاعات الأخرى".وأكد أهمية الدور الذي تقوم به القوات الجوية في تنظيم ومتابعة حركة الحجيج في أماكن الحشود إلى جانب الحركة المرورية في المشاعر المقدسة والإخلاء عند وقوع أي حادث- لا قدر الله-، مبيناً أن هناك تعاونًا مستمرًا مع عدة جهات مشاركة في مهمة الحج؛ للاستفادة من طائرات القوات الجوية من خلال تنسيق وجدولة الرحلات الجوية لعدد من الجهات الحكومية.وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المشاركة هو تحقيق الأمن والسلامة للحجاج والاستعداد لمواجهة أي مخاطر محتملة- لا سمح الله- قد تؤثر على سلامة الحجاج منذ وصولهم حتى مغادرتهم المشاعر المقدسة.// انتهى //11:54ت م0036