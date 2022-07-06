لندن 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم استقالة وزيري المالية البريطاني ريتشي سوناك، والصحة ساجد جافيد من الحكومة.ونقلت صحف لندن إعلان بنك زيمبابوي المركزي البدء في إصدار عملات من معدن الذهب أواخر يوليو الجاري، وذلك ضمن مساعي سلطات هراري في السيطرة على التضخم.ونشرت تقارير عن تنفيذ خمس وكالات شرطية أوروبية عملية مشتركة أسفرت عن إلقاء القبض على أعضاء إحدى أكبر العصابات الناشطة في تهريب البشر.// انتهى //12:03ت م0037