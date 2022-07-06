الدمام 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية اليوم حملة إرشادية بعنوان "حفظ المنتج الغذائي الحيواني بطريقة صحيحة وسليمة"، ضمن جهود الفرع خلال أيام الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، وبالتزامن مع حملة "أضحيتي" التوعوية.وأوضح مدير عام فرع الوزارة المهندس عامر المطيري، أن الحملة التي تستمر طيلة أيام العيد، تهدف إلى التأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الفنية والصحية لطريقة تداول المنتج الغذائي الحيواني لوصوله إلى المستهلك بصورة صحيحة وسليمة لتلاشي حدوث حالات التسمم الغذائي، وكذلك رفع المستوى المعرفي لدى المزارعين والمستهلكين بأهمية حفظ الأطعمة بالطريقة الصحيحة والسليمة للحفاظ على المنتج بشكل صحي وآمن.وتتضمن الحملة جولات تفتيشية على المحلات وسيارات نقل اللحوم، وثلاجات حفظ اللحوم في الملاحم، والتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات المعتمدة، إضافةً إلى توزيع النشرات الإرشادية والتوعوية الخاصة بحفظ الأطعمة وتغليف المنتج بالطرق الصحيحة.// انتهى //12:24ت م0039