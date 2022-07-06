منى 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأطلقت شركة الزمازمة جهاز الخدمة الذاتية لتمكين ضيوف الرحمن من الحصول على عبوات ماء زمزم في مساكنهم مجانا، بدون تدخل بشري من مقدمي الخدمة، حيث دُشن الجهاز الذي أطلقت عليه ( بشرى زمزم ) في ١٠ مواقع للخدمة في مساكن الحجاج بمكة المكرمة.ويمكن للحجاج من خلال هذه الخدمة الحصول على ٣ عبوات من ماء زمزم يوميا، من خلال بطاقة الحج الذكية عبر "باركود" مخصص.ويحفظ جهاز ( بشرى زمزم) العبوات في درجة برودة معتدلة، ويوفر كميات يومية تغطي جميع المساكن التي اختيرت للبدء في هذه التجربة، ويحتوي على شاشة للعرض بعدة لغات، فيما يقوم فريق من الشركة بقياس مدى فاعلية الجهاز للخروج بأفضل الممارسات الميدانية والتوسع في هذه التجربة في مواسم الحج القادمة .// انتهى //12:50ت م0042