عمّان 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم نظيره العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، الذي‏ يزور الأردن حاملاً رسالة إلى العاهل الأردني عبدالله الثاني من سلطان عُمان هيثم بن طارق.وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود حلّ الأزمة السورية واليمنية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المشتركة.وأكدا استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وبما يُسهم في تجاوز التحديات، وحلّ الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم القضايا والمصالح العربية وينعكس إيجاباً على الدول والشعوب العربية.// انتهى //12:55ت م0043