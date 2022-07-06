الدمام 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأكملت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلديات المدن والمحافظات استعداداتها لموسم عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1443هـ بعدد من الإجراءات والتجهيزات وأعمال النظافة والصيانة، ووضع خطة شاملة لعمل المسالخ وأسواق الأنعام وأسوق النفع العام.وكثّفت الأمانة الجولات الرقابية بالتزامن مع قرب حلول العيد على أنشطة صوالين الحلاقة والمشاغل النسائية ومغاسل الملابس ومتاجر الحلويات والمحامص ومطابخ إعداد الولائم والمطاعم وعدد من الأنشطة الأخرى.ونفذت الأمانة جولات ميدانية لمتابعة جاهزية واستعداد المسالخ، وجولات رقابية تفتيشية على أسواق الأنعام والنفع العام، وكثّفت أعمال النظافة، وأعمال الصيانة للمرافق العامة والطرق والشوارع، وزينت الطرق الرئيسية والفرعية بتركيب الإضاءات التجميلية، وزراعة شتلات الورود والزهور، بالإضافة إلى أعمال تجهيز المصليات والساحات العامة.// انتهى //12:57ت م0044