الدمام 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأكمل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجبيل خطته الاستعدادية لأسواق الأنعام والمسالخ لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.وأوضح مدير عام فرع الوزارة المهندس عامر المطيري، أن مكتب الوزارة بالجبيل أكمل استعداداته وجاهزية أسواق الأنعام والمسالخ بالإمكانيات البشرية لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد المبارك وتطبيق معايير السلامة والنظافة وخاصة في أماكن الذبح ووجود عدد كافٍ من الأطباء البيطريين والجزارين، لرفع كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.من جانبه بيّن مدير المكتب المهندس فهد العارضي، أن الفرق الرقابية بالمكتب نفذت جولات ميدانية لمتابعة جاهزية واستعداد المسالخ، وجولات رقابية تفتيشية على أسواق النفع العام بالمحافظة، موصياً بذبح الأضاحي من خلال المسالخ المرخصة الخاضعة للإشراف والرقابة البيطرية حفاظاً على الصحة العامة.// انتهى //13:02ت م0046