سكاكا 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسنفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأيام الأربعة الماضية، 560 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين ووفرة المنتجات، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي أن الجولات تأتي لتكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية وأسواق التموين الكبيرة والصغيرة، ومحلات بيع اللحوم والدجاج والأسماك والخضار والفواكه والمخابز، مؤكدًا التزام الفرع بمواصلة الجولات والاستمرار في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.// انتهى //13:03ت م0047