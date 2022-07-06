المدينة المنورة 07 ذو الحجة 1443هـ الموافق 06 يوليو 2022م واسقدّمت المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة المدينة المنورة ما قبل موسم الحج 37 ألف خدمة طبية للحجاج، في التخصصات الطبية كافة، إلى جانب الخدمات التوعوية في منافذ القدوم والمغادرة.وشملت الخدمات تنفيذ 21 عملية قسطرة قلبية, و67 جلسة غسيل كلوي, وتقديم 31205 لقاح, إضافة إلى تنفيذ 27 جولة توعوية ميدانية لمتابعة تقديم الخدمات الصحية في المراكز والمرافق الصحية الموسمية, وتقديم 68 نشرة توعوية إلكترونية للحجاج بعدة لغات, كما استفاد 38073 حاجاً من الخدمات التوعوية الصحية المقدمة في منافذ القدوم والمغادرة بمنطقة المدينة المنورة.// انتهى //13:06ت م0049