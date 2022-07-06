مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة كافة الإجراءات والاستعدادات في جميع المسالخ التابعة للوزارة في العاصمة المقدسة من أجل استقبال حجاج بيت الله والمواطنين والمقيمين لتلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى 1443هـ هجرية وتقديم افضل الخدمات.وأكدت الوزارة على أهمية الحضور للمسلخ قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل، على أن يكون الدخول لصاحب الذبيحة فقط، ومبينة أن العدد الأقصى المسموح به للشخص الواحد 5 ذبائح فقط في السيارة الواحدة.وطالبت بالتأكد من تهوية السيارة للأغنام وعدم تعريضها لحرارة عالية، والتأكد من سلامة الأضحية صحيا وشرعيا، وتهوية المركبة عند نقل اللحوم حتى لا تفسد من الحرارة.ولحجز موعد إلكتروني للمسالخ المعتمدة لذبح الأضاحي في العاصمة المقدسة التي أطلقتها الوزارة عبر بوابة "نما" في كلا من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة, عبر الرابط التالي : https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=Jvd0vZKZ1lQ%3D.// انتهى //13:16ت م0051