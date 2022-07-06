المدينة المنورة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي بمنطقة المدينة المنورة عن نجاح منظومتها التشغيلية في موسم الحج 1443 هـ وذلك خلال الفترة من 15 ذي القعدة وحتى 6 من ذي الحجة في المدينة المنورة.وأوضح رئيس القطاع الشمالي الغربي المهندس بندر العتيق أن كمية المياه الموزعة بلغت 13 مليون متر مكعب ، بزيادة بلغت 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت كمية المياه المعالجة ثلاثياً 5.9 ملايين متر مكعب بزيادة بلغت 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضاف أن متوسط ساعات الضخ اليومي المستمر للمياه بالمدينة المنورة كانت على مدار اليوم لتلبية احتياجات المستفيدين ولم يتم - بفضل الله - تسجيل أي حالة انقطاع للمياه في المسجد النبوي الشريف، والمنطقة المركزية، والمواقع الدينية خلال فترة الموسم الأول.وثمَّن رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية الدعم المتواصل من سمو أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه، واهتمام ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، وحرصهم على توفير خدمات مياه مستدامة ذات جودة عالية، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف .// انتهى //13:35ت م0055