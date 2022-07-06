أبوظبي 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اتصالاً هاتفياً من مستشار ألمانيا أولاف شولتس، تناول العلاقات الثنائية وفرص تنميتها وتعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.وبحث الجانبان -خلال الاتصال- جوانب التعاون وآفاقه المستقبلية بين الإمارات وألمانيا، والجهود الدولية المشتركة لمواجهة التغير المناخي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //15:04ت م0066