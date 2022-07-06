القاهرة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم في إطار زيارته الحالية إلى لندن، بممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية في بريطانيا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار بين الجانبين، حيث أعرب شكري عن تطلعه إلى تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر بشكل عام وفي مجال الاقتصاد الأخضر بشكل خاص.كما استعرض الجانبان استعدادات مصر لاستضافة الدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.// انتهى //15:04ت م0067