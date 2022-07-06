منى 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسيُعقد في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة من أيام 8-9-10 من ذي الحجة الموافق 7-8-9 من يوليو ؛ المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج 1443هـ .ويستضيف المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، لتقديم إيجاز عن مستجدات موسم حج هذا العام، كما سيجيبون عن أسئلة الصحفيين.وينقل المؤتمر على الهواء مباشرة عبر مختلف القنوات التلفزيونية المشاركة في تغطيم موسم الحج، كما سيتم بث المؤتمر عبر منصات وزارة الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //15:09ت م0068