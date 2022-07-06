الظهران 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسيقيم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" حزمة برامج وفعاليات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خلال الفترة من 11 - 13 ذو الحجة.وتتضمن البرامج والفعاليات، فعالية جماليات الحرم المكي التي يجوب من خلالها الزوّار منطقة الحرمين الشريفين، مرورًا بتفاصيل ثرية ككسوة الكعبة وسوق مكة إلى جانب تجارب تفاعلية، كما سيعودون بشريط مليء بالذكريات لتاريخ الحج بدءاً من لحظة وصول الحاج إلى أرض الحرمين وحتى عودته محملاً بهدايا تذكارية قادرة على تحقيق لحظات مدهشة لذويه، لحظة لقاءه بهم وفعالية الرحلات الاستكشافية والعروض التفاعلية، حيث يجوب الزوّار من خلالها شبه الجزيرة العربية لاستكشاف عجائب فريدة بمشاهد جغرافية ذات أسرار ومكامن فريدة، وتعزيزًا لذائقة الحضور فالمأكولات الشعبية برائحتها الشهية ستكون بمثابة فرصة عائلية تجمع مرتادي المركز لتناول ما لذ وطاب من مختلف مناطق المملكة خلال أيام العيد، بالإضافة إلى برنامج "أحجية العيد في إثراء"، وعروض تفاعلية تدور حول التطوّر المعرفي بين الإنسان والحياة.كما يُصافح "عيد إثراء" أحباءه الصغار عبر باقة منوّعة من الفعاليات التي تزخر بالمرح داخل متحف الطفل، حيث يبحر الأطفال نحو عوالم متجددة منوّعة تستدعي المشاركة بجميع البرامج التي تقام طيلة أيام العيد بأجواء جمالية وأهازيج مختلفة.// انتهى //15:13ت م0071