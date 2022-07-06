عمّان 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسالتقى نائب العاهل الأردني سمو الأمير فيصل بن الحسين اليوم، بوزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، الذي نقل رسالة إلى العاهل الأردني عبدالله الثاني من سلطان عُمان هيثم بن طارق، تضمنت دعوته لزيارة سلطنة عُمان.وتناول اللقاء تأكيد عمق العلاقات الثنائي التي تربط البلدين، والحرص على تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وعُمان إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، ويخدم القضايا العربية.// انتهى //15:16ت م0072