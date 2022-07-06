بروكسل 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأطلق الاتحاد الأوروبي جسراً جوياً إنسانياً لإيصال إمدادات الطوارئ إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في الصومال عن طريق البر، حيث تشير الحاجة إلى ما يقدر بنحو 50 إلى 70 رحلة.ومن المتوقع أن تغادر الرحلة الأولى، التي تحمل 6.5 أطنان من الإمدادات الغذائية والطبية العلاجية للشريك الإنساني للاتحاد الأوروبي منظمة العمل ضد الجوع، إلى منطقة إلباردي جنوب غرب الصومال في 6 يوليو 2022، على أن تصل المزيد من الرحلات الجوية بين 6 و11 يوليو 2022 إلى مناطق بيدوا ولوق وواجد، مع إمدادات للشركاء في المجال الإنساني.وقال مفوض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش: إن "الصومال يواجه خطراً متزايداً من المجاعة، وإن الجفاف التاريخي الذي أصاب القرن الأفريقي يؤدي إلى معاناة ونزوح هائلين.وقد خصص الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 800,000 يورو لهذه العملية الخاصة، التي ستدعم تسليم الإمدادات الطبية والغذائية الممولة من الاتحاد الأوروبي خلال موسم الجفاف.// انتهى //15:16ت م0073