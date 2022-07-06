مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسعقد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال اليوم اجتماعا مع رئيس مكتب شؤون حجاج العراق سامي المسعودي .وناقش الاجتماع آليات استقبال حجاج العراق وتقديم الخدمات لهم خلال وجودهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتلبية كل احتياجاتهم حتى يؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وأمان ويعودوا لبلادهم سالمين غانمين.و أكد ماهر جمال حرص الشركة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.من جهته أفاد المسعودي أن عودة الحج بعد زوال جائحة كورونا بأعداد أقل يحقق المصلحة العامة وهي الحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام ، مشدداً على أن قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين بعودة الحج بأعداد مخفضة هذا الموسم بعد زوال جائحة كورونا قرار حكيم وسليم، ويأتي في إطار تحقيق المقاصد العامة بالحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.// انتهى //15:30ت م0077