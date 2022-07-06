الدوحة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضاً بمقدار 202.19 نقطة، أي ما نسبته 1.65%، ليصل إلى 12 ألفاً و060.82 نقطة.وبلغة كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم 118 مليوناً و695 ألفاً و647 سهماً، بقيمة 420 مليوناً و992 ألفاً و597.466 ريالاً، نتيجة تنفيذ 15357 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 4 شركات، بينما انخفضت أسعار 38 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.// انتهى //15:34ت م0078