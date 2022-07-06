جدة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسمنحت المنظمة العربية للسياحة خلال تدشين احتفالية مادبا عاصمة للسياحة العربية لعام 2022، معالي وزير السياحة والآثار بالمملكة العربية الأردنية الهاشمية نايف بن حميدي الفايز وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى.وأوضح معالي رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أن هذا التكريم يأتي تقديراً وعرفاناً من المنظمة لما قدمه معالي الوزير نايف الفايز لتنمية وتطوير السياحة بالمملكة الأردنية الهاشمية عامة، حتى تحقق بفوز مادبا عاصمة للسياحة العربية لعام 2022م، ولجهوده وإسهامه بدعم وتنمية وتطوير صناعة السياحة العربية من خلال المجلس الوزاري العربي للسياحة.وأكد أن المنظمة ستعمل جاهدة بالتعاون مع الوزارة لتنمية وتطوير السياحة العربية في المملكة الأردنية عامة ومحافظة مأدبا خاصة؛ للإسهام في جعلها محطة رئيسة للسياحة، خاصةً للعائلة العربية؛ لما تتمتع به من مقومات سياحية، وكذلك استمرار دعم المنظمة للنهوض بالقطاع السياحي الأردني لتطويره.من جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار الأردني أن أعداد السائحين في النصف الأول من هذا العام تجاوزت 1.9 مليون سائح، وأن مادبا اليوم تحتضن العديد من المواقع الأثرية، وتعد من أهم المحافظات على الخارطة السياحية الأردنية والعربية والعالمية، بما حباها الله من موقع متميز وتنوع في المناخ والتضاريس, مشيراً إلى أن الاحتفال اليوم بفوز مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022 سيكون له أبلغ الأثر في تطوير القطاع السياحي في الأردن كلها، حيث سيسهم في تعزيز جذب المشاريع في مختلف المجالات لاستثمار الموارد الطبيعية والثقافية والتراثية الفريدة في مأدبا وجوارها.وعلى هامش إطلاق فعاليات مادبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022، أقيم في مركز زوار مادبا فعاليات متنوعة، ومعرض للكتاب، وإطلاق مبادرة "الفن في خدمة السياحة"، وبازار للصناعات والحرف اليدوية، إلى جانب إشهار كتب لعدد من الكتاب الأردنيين.وفي نهاية الحفل، كُرِّم رئيس المنظمة العربية للسياحة بشعار مادبا عاصمة السياحة العربية، وقدمت المنظمة 100 منحة تدريبية لأبناء مدينة مادبا.// انتهى //16:03ت م0082