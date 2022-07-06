حائل 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل الحملة الإرشادية "أضحيتي"، التي تستمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تخصيص مخيم إرشادي في موقع سوق المواشي الجنوبي.وتهدف الحملة الإرشادية التي تنفذها الفرق الميدانية في سوق المواشي إلى تعريف المواطنين والمقيمين بكيفية اختيار الأضحية المناسبة ومطابقتها للشروط والمواصفات الشرعية والصحية، وتوزيع منشورات توضيحية على مرتادي السوق تبين كيفية التعرف على الأضحية وأمراضها والعلامات الحيوية التي تبين مرضها، والحث على استخدام المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية للحفاظ على صحة الجميع، إلى جانب إيضاح النظام الأمثل لتغذية المواشي، بالإضافة إلى توعية المواطن ومربي المواشي بمدة التحريم للأدوية البيطرية واللقاحات التي تختلف من منتج إلى آخر. كما أن هناك جولات رقابية وتفقدية داخل السوق للكشف عن المواشي المصابة حرصاً على صحة المواطن.// انتهى //16:11ت م0083