جدة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأصدرت أمانة محافظة جدة وجددت 6,650 شهادة صحية خلال شهر يونيو الماضي، وفحصت 7,084 عينة غذائية، وذلك في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية في محافظة جدة.وأوضحت أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، وتهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.وأكدت الأمانة مواصلة جهودها الرقابية عبر جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية ورفع مستوى الامتثال، مشيرة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي التي تتيح إمكان إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونياً.// انتهى //16:28ت م0084