مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واستفقد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي الدعيج اليوم، جاهزية مراكز الكلية ومقارها في المشاعر المقدسة ومنسوبي الكلية المشاركين في مهمة الحج لهذا العام.حيث تستعد الكلية للمساندة في إنفاذ الخطة المرورية وإدارة وتنظيم الحشود في كل من طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فيصل وشارع القصر في مشعر منى.وكانت الكلية قد أقامت لمنسوبيها العديد من المحاضرات والندوات، منها ندوة الحج الـ (19)، بعنوان: "مهمة الحج مسؤولية وأمانة" بالرياض، وعددًا من المحاضرات العلمية والبرامج، لرفع مستوى وكفاءة جميع منسوبيها المشاركين من عسكريين ومدنيين وطلبة قبل مباشرة مهامهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام.// انتهى //16:53ت م0088