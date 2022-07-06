الطائف 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسقام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب خلال جولته التفقدية للنيابات العامة المباشرة لمهامها في حج هذا العام 1443هـ بالوقوف على سير العمل في النيابة العامة بمحافظة الطائف، مشدداً خلالها على وجوب تظافر الجهود لمعالجة القضايا التي تباشرها النيابات المتخصصة في نيابة المحافظة وفق النظام لا سيما المرتبطة بالحج.وأكد أهمية مراعاة الضمانات المقررة للأفراد وفق الأنظمة، خاصة الموقوفين منهم، وسرعة إنهاء إجراءات قضاياهم عاجلاً ومنحها الأولوية، منوها بما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من اهتمام ودعم للأجهزة العدلية لرفع كفاءة أداء أعمالها القضائية؛ للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه.// انتهى //17:03ت م0090