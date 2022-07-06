القاهرة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب طفيفة قدرها 800 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 593.8 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.6 مليار جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاعٍ بلغت نسبته 0.15% ليبلغ مستوى 6870.12 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.57% مسجلًا 1669.21 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.48% لينهي التعاملات عند مستوى 2454.66 نقطة.// انتهى //17:03ت م0091